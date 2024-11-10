Anılar Sadece Beyinde Değil... Kimse Bunu Bilmiyordu, Şoke Eden Araştırma!

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, öğrenme ile anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini fakat bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da ifade etti.