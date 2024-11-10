Anılar Sadece Beyinde Değil... Kimse Bunu Bilmiyordu, Şoke Eden Araştırma!
ABD'de yapılan bir araştırma 'anılar' ile ilgili dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, anılar yalnızca beyinde saklanmıyor. Böbrek ve sinir doku hücreleri de anıların saklanmasında rol oynayabiliyor...
Kaynak: DHA
Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmayla, böbrek ve sinir doku hücreleriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. ABD’de yapılan araştırma anıların saklanmasıyla ilgili bilinenleri değiştirecek cinsten…
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, uzmanlar, anıların yalnızca beyinde değil, vücudun farklı bölgelerinde de saklandığını ortaya koydu.
Bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan ‘nörotransmitter’ kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi. Bu hücreler, belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakılarak ‘anı depolayan genin’ ne zaman aktif hale geleceği izlendi.
Uzmanlar, bunu belirlemek için örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı. Belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek ‘anı depolayan geni’ aktif hale getirdi.
Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, öğrenme ile anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini fakat bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi. Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da ifade etti.