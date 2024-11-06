Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek - Resim: 1

Google'da uzun süredir sevilen bir özellik, artık WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

1 4
Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek - Resim: 2

2014 yılında Meta tarafından satın alınan WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle kendini daha da ileriye taşıyor. Uygulamanın son yeniliği, Google’da sıkça kullanılan görsel arama özelliği oldu.

2 4
Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek - Resim: 3

WhatsApp, bu yeni özellik ile kullanıcıların paylaştıkları görsellerin kaynağını ve içeriğini hızlı bir şekilde aramaları için imkan tanıyacak.

3 4
Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek - Resim: 4

Artık kullanıcılar, görseldeki herhangi bir detayı WhatsApp üzerinden arayarak daha kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilecek. Bu yenilik, uygulamanın daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak.

4 4