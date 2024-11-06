Google’ın Popüler Özelliği WhatsApp’a Geliyor: Kullanıcılar Çok Sevinecek
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Google'da uzun süredir sevilen bir özellik, artık WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.
2014 yılında Meta tarafından satın alınan WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerle kendini daha da ileriye taşıyor. Uygulamanın son yeniliği, Google’da sıkça kullanılan görsel arama özelliği oldu.
WhatsApp, bu yeni özellik ile kullanıcıların paylaştıkları görsellerin kaynağını ve içeriğini hızlı bir şekilde aramaları için imkan tanıyacak.
Artık kullanıcılar, görseldeki herhangi bir detayı WhatsApp üzerinden arayarak daha kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilecek. Bu yenilik, uygulamanın daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak.