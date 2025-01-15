Türkiye'de Keşfedilen Mantar Literatüre Geçti! Dünyaya Duyurulan Mantara Bulunduğu Şehrin Adı Verildi

Denizli ilinde keşfedilen mantar türüne 'Volvariella neoparvula' ismi verilirken Burdur'da bulunan yeni türe 'Volvariella ranulicystis' isimleri verilerek bu mantarların dünyaya tanıtıldığını dile getiren Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile pek çok mantar örneği topladık. Bu mantarlar Atabey Meslek Yüksekokulu laboratuvarında detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından tüm örneklerin DNA barkod analizleri gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz morfolojik ve genetik veriler dünyada daha önce tespit edilmiş diğer mantar türleri ile kıyaslandı. Daha sonra sonuçları Avrupa'da iş birliği içinde olduğumuz Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Kanada'dan bilim insanları ile birlikte değerlendirdik. Sonuç olarak İzmir'den “'Volvariella izmirensis' dünya için yeni bir tür olduğunu ve bu coğrafyada yetiştiğini belirledik. Belirlediğimiz bu mantarı dünyaca ünlü bir uluslararası dergi olan 'Phytotaxa'da, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destekleri ile 7 Ocak'ta yayımlanarak literatüre kazandırıldı."