WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
WhatsApp için yepyeni özellikler geldi. Sesli mesajı yazıya dökme bu özellikler arasında en dikkat çeken özellik oldu
Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 2024 yılı boyunca çok sayıda özelliği uygulamaya getirdi. Windows, Android, iPhone ve web sürümünde kullanılabilen bu uygulama, tüm platformlarda düzenli olarak güncelleniyor. WhatsApp'a gelen son özellik ise herkesi çok şaşırttı. İşte o özelliğe dair detaylar.
Dikkat çeken ilk ve önemli olan özellik sesli mesajı yazıya dökme. Yıllardır beklenen bu özellik, Android ve iPhone’da çıkış yaptı. Ancak şu an sınırlı sayıda ülkede kullanabildiği için Türkiye’ye henüz gelmedi. Türkçe dil desteğinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.
Artık biri size mesaj gönderdiğinde yazdığını görebilirsiniz. Bunun için Meta, WhatsApp’a yazma göstergesi ekledi ve kesinlikle eğlenceli. Android ve iPhone’a gelen bir diğer özellik ise Durum Güncelleme Hatırlatıcıları. Favori olarak seçtiğiniz kişi bir durum paylaşımında bulunduğunda, tıpkı Instagram’da olduğu gibi bildirim geliyor.
WhatsApp’ta yarım kalan sohbetler için çok faydalı bir özellik daha eklendi. Kasım 2024’te gelen bu özellik ‘’Taslaklar’’. Artık bu özellik sayesinde yarım kalan mesajlarınızı ‘taslak’ etiketi altında kolayca görebilirsiniz. Yani gönderilmemiş mesajlarınızı bulmak artık çok daha kolay. Android ve iPhone’lara gelen bir diğer WhatsApp özelliği ise GIF başlıkları. Artık bir GIF gönderirken, bunun öncesinde GIF’e başlık ekleyebilirsiniz. Gelen özelliklere ek olarak Meta, WhatsApp için birçok yeni özelliği de test etmeye başladı. Şimdi gelin bunlara göz atalım: Android cihazlarda test edilmeye başlanan bu yenilik, sohbet sırasında medya paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla sohbet ekranındaki kamera simgesi yanına galeri kısayolunu getiriyor.
Yakın zamanda test edilmeye başlanan bir diğer yenilik ise hareketli emojiler. Artık sohbet ekranlarında gelecekte hareket eden toplu emojileri göreceğiz. Parti Patlatıcısı, Parti Yüzü ve Konfeti Topu emojileriyle tepkiler değişecek.
(ALINTI)