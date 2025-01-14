WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek

WhatsApp’ta yarım kalan sohbetler için çok faydalı bir özellik daha eklendi. Kasım 2024’te gelen bu özellik ‘’Taslaklar’’. Artık bu özellik sayesinde yarım kalan mesajlarınızı ‘taslak’ etiketi altında kolayca görebilirsiniz. Yani gönderilmemiş mesajlarınızı bulmak artık çok daha kolay. Android ve iPhone’lara gelen bir diğer WhatsApp özelliği ise GIF başlıkları. Artık bir GIF gönderirken, bunun öncesinde GIF’e başlık ekleyebilirsiniz. Gelen özelliklere ek olarak Meta, WhatsApp için birçok yeni özelliği de test etmeye başladı. Şimdi gelin bunlara göz atalım: Android cihazlarda test edilmeye başlanan bu yenilik, sohbet sırasında medya paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla sohbet ekranındaki kamera simgesi yanına galeri kısayolunu getiriyor.



