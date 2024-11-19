Bilim İnsanları 'Tavuk mu Yumurtadan, Yumurta mı Tavuktan Çıkar' Sorusunu Cevapladı

Hawaii’de keşfedilen tek hücreli bir organizma olan ‘Chromosphaera perkinsii’, ilk kez bir milyar yıl önce ortaya çıktı ve hücre bölünmesi geçirerek ilkel bir yumurtayı andıran bir hücre oluşturdu.

Cenevre Üniversitesinden bilim insanları, bu organizmanın hayvan embriyolarıyla çarpıcı benzerlikler taşıyan çok hücreli yapılar oluşturduğunu tespit etti.