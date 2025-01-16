Google Bomba Özellik İçin Düğmeye Bastı! Yapay Zeka ile Tartışma Dönemi Başlıyor
ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, üretken yapay zekâ platformu Gemini için dikkat çekici bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellikler, kullanıcıların YouTube videoları ve PDF dosyaları hakkında yapay zekâ ile gerçek zamanlı konuşmalar yapabilmesini sağlayacak.
"TALK LİVE ABOUT VİDEO" VE "TALK LİVE ABOUT PDF" ÖZELLİKLERİ
Google uygulamasının "v16.1.38" kodlu Android beta sürümünde keşfedilen bu yenilik, "Talk Live about Video" ve "Talk Live about PDF" isimleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler, kullanıcıların izledikleri bir video veya inceledikleri bir PDF hakkında doğrudan Google Gemini'ye sorular sormasına olanak tanıyacak.
AYRI UYGULAMALARA GEREK KALMAYACAK
Üstelik bu işlemi gerçekleştirmek için ayrı bir uygulama açmaya gerek kalmayacak. YouTube veya PDF görüntüleme uygulamasındayken Gemini'yi etkinleştirmek yeterli olacak.
MERAK EDİLENLER SORULABİLECEK
Yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor. Çünkü bu yenilik sayesinde bir videonun veya PDF'in tüm içeriğini izlemek ya da okumak zorunda kalmadan, yapay zekâya merak edilen noktaları sormak mümkün olacak. Ayrıca, tüm bu süreç sesli iletişimle gerçekleşecek ve kullanıcılar yazmaya gerek duymadan hızlı bir şekilde yanıt alabilecekler.
HENÜZ TEST AŞAMASINDA
Google Gemini'ın bu etkileyici özelliği şu an için yalnızca kodlarda tespit edilmiş durumda ve kullanıcılar tarafından deneyimlenemiyor. Google’dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.