Google Bomba Özellik İçin Düğmeye Bastı! Yapay Zeka ile Tartışma Dönemi Başlıyor

AYRI UYGULAMALARA GEREK KALMAYACAK

Üstelik bu işlemi gerçekleştirmek için ayrı bir uygulama açmaya gerek kalmayacak. YouTube veya PDF görüntüleme uygulamasındayken Gemini'yi etkinleştirmek yeterli olacak.

MERAK EDİLENLER SORULABİLECEK

Yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor. Çünkü bu yenilik sayesinde bir videonun veya PDF'in tüm içeriğini izlemek ya da okumak zorunda kalmadan, yapay zekâya merak edilen noktaları sormak mümkün olacak. Ayrıca, tüm bu süreç sesli iletişimle gerçekleşecek ve kullanıcılar yazmaya gerek duymadan hızlı bir şekilde yanıt alabilecekler.