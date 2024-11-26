WhatsApp’taki Yılların Özelliği Google Mesajlar’a Geliyor! Artık Çok Daha Kolay Olacak

Halihazırda mesajlar yalnızca Google One üzerinden yedeklenebiliyorken, yeni özellikle yedekleme işlemi doğrudan uygulama içinden yapılabilecek.

Yeni yedekleme özelliği sayesinde kullanıcılar, mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını ve diğer içeriklerini kolaylıkla yedekleyip geri yükleyebilecek. Google hesabınıza giriş yaptığınızda tüm konuşmalarınız otomatik olarak geri yüklenecek, böylece eski yöntemlerle uğraşmanıza gerek kalmayacak.

AYARLAR BÖLÜMÜNE GİTMEDEN YEDEKLEME

Bu özellikle birlikte, yedekleme işlemini başlatmak için uygulamanın Ayarlar bölümüne gitmeye gerek kalmayacak. Yedekleme ve Geri Yükleme seçeneği doğrudan Google Mesajlar uygulamasında yer alacak. Ayrıca, kullanıcıların mobil veri tasarrufu yapabilmesi için “Medyayı yalnızca Wi-Fi üzerinden senkronize et” seçeneği de sunulacak. Bu, mobil internet paketlerini korumak isteyenler için büyük bir avantaj sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi