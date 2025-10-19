Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor
Karabük'te yılın beklenen hasadı resmen başladı. Safranbolu ilçesine özel yetişen ve dünyanın en pahalı safranı sofralarla buluşmaya hazır. Bu yıl kilosu 600 liradan alıcı bulacak safranın bir gramı bir ay bile yetiyor.
Kaynak: DHA
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve sakin şehir ünvanı alan Safranbolu'da hasat heyecanı başladı. Safranbolu'ya ismini veren safran bitkisinin hasadı sofralarla buluşmaya hazır.
SAFRANBOLU'DA HASAD HEYECANI BAŞLADI
Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, antioksidan özellikleri ile sağlık dostu olarak tabir edilen safran bitkisinin ilk hasadı Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait tarlada başlandı.
KİLOSU 600 TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK
Safranın bu yıl kilosunun 600 bin TL'ye satılması planlanıyor.
Ağustos ayında ekimlerin başladığını dile getiren Yılmaz, "Havalar soğudu yağmuru da almaya başladık. Kasım ayının 15'ine kadar safran çiçeği toplarız." sözlerini sarf etti.
'BU HAVA SICAKLIĞINI BİR HAFTADIR YAKALADIK'
Hasadın zorluklarından bahseden Yılmaz, "Bu tamamen havanın yağmur alması ve soğuklaşması ile alakalı bir durum. Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık." diyerek güzel haberi vermiş oldu.
Bir ay boyunca çiçeklenmelerin süreceğini anlatan YIlmaz, "Safranın kullanımı çok basit. Çay olarak içeceksiniz ya da yemeklerde kullanacaksınız. Suda ıslayıp içilebilir. Bir gram safrandan 100-120 bardak safran çayı yapılır." diye konuştu.