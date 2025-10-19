Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor

'BU HAVA SICAKLIĞINI BİR HAFTADIR YAKALADIK'

Hasadın zorluklarından bahseden Yılmaz, "Bu tamamen havanın yağmur alması ve soğuklaşması ile alakalı bir durum. Hava sıcaklığı 13-15 dereceye kadar düştüğünde safran çiçeklenmeye başlıyor. Biz de bu hava sıcaklığını bir haftadır yakaladık." diyerek güzel haberi vermiş oldu.