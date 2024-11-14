Kullanıcılardan Şikayet Yağıyordu: WhatsApp'tan Yeni Güncelleme Geldi

TOPLU NOT EKLENEBİLECEK

Artık kullanıcılar, birden fazla medya dosyasını paylaşırken hepsine aynı açıklamayı toplu olarak ekleyebilecek. Bu özellikle, grup sohbetlerinde daha pratik ve hızlı bir paylaşım deneyimi sunacak.

Ayrıca WhatsApp, medya galerisine daha hızlı erişim sağlayacak küçük ama faydalı güncellemelerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu özelliklerin henüz beta aşamasında olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini de belirtmekte fayda var.