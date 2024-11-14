Kullanıcılardan Şikayet Yağıyordu: WhatsApp'tan Yeni Güncelleme Geldi
WhatsApp, yeni güncellemeyle görsel paylaşım ve düzenleme deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Peki, bu güncellemeyle hangi yenilikler kullanıcıları bekliyor? İşte detaylar…
Kaynak: WABetaInfo
Son dönemde özellikle görsel paylaşımı açısından yoğun ilgi gören WhatsApp, birçok kullanıcının birden fazla görsel seçerken yaşadığı zorluklara yönelik çözüm geliştirme yolunda adımlar atıyor. Yeni beta güncellemesiyle bu sorunların giderilmesi hedefleniyor.
GÖRSEL SEÇİM KOLAYLAŞTIRILIYOR
Android 2.24.24.9 numaralı beta sürümüyle WhatsApp, görsel seçme sürecini daha kullanıcı dostu bir hale getirmeyi amaçlıyor. Eskiden, bir görsel seçildiğinde otomatik olarak düzenleme ekranına geçiliyordu; ancak yeni güncellemeyle bu adım atlanıyor ve kullanıcı doğrudan sohbet ekranına geri dönüyor. Bu yenilik, görsel seçimini hızlandırarak medya paylaşımını daha verimli hale getirecek.
TOPLU NOT EKLENEBİLECEK
Artık kullanıcılar, birden fazla medya dosyasını paylaşırken hepsine aynı açıklamayı toplu olarak ekleyebilecek. Bu özellikle, grup sohbetlerinde daha pratik ve hızlı bir paylaşım deneyimi sunacak.
Ayrıca WhatsApp, medya galerisine daha hızlı erişim sağlayacak küçük ama faydalı güncellemelerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu özelliklerin henüz beta aşamasında olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini de belirtmekte fayda var.