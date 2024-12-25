WhatsApp’tan Ortalığı Kasıp Kavuracak Özellik! Yalnızca O Kişiler Kullanabilecek
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni bir özellik daha ekledi.
Kaynak: ShiftDelete
iPhone kullanıcıları için sunulan belge tarama özelliği, artık ek bir uygulama kullanmaya gerek kalmadan belgelerin kolayca taranmasını mümkün hale getiriyor. İşte detaylar...
Günlük yaşamda belge tarama ihtiyacı giderek artarken, WhatsApp tam da bu ihtiyacı karşılık veren yeni bir adım attı.
Uygulamanın son sürümü olan v24.25.89 ile birlikte iPhone kullanıcıları, belge tarama işlemlerini WhatsApp üzerinden hızlıca gerçekleştirebilecek.
YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?
Belge tarama özelliğini kullanmak son derece kolay şekilde gerçekleştiriliyor. Yeni özellikle belgenizi taramak için şu adımları uygulayın:
-Herhangi bir sohbet penceresini açın.
-Mesaj kutusunun solunda yer alan “+” simgesine dokunun.
-Açılan menüden “Belge” seçeneğini, ardından “Belgeyi Tara” seçeneğini seçin.
Kameranız otomatik olarak açılacak. Belgeyi çerçeve içine almanız yeterli; WhatsApp belgeyi algılayarak tarama işlemini başlatacak.
BELGEYİ DÜZENLEMEK MÜMKÜN
Tarama işleminin ardından belge, kayıpsız sıkıştırma (lossless compression) teknolojisiyle optimize ediliyor. Bu sayede belgeler net bir şekilde düzenleniyor ve gönderilmeye hazır hale geliyor. Kullanıcılar ayrıca belge üzerinde düzenleme, kırpma ve hizalama işlemleri de yapabiliyor.
YALNIZCA IPHONE KULLANICILARI
Bu yenilik şu an için yalnızca iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Ancak WhatsApp, özelliği kademeli olarak dağıttığı için tüm kullanıcılar hemen erişim sağlayamayabilir. Özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmek için App Store’da uygulamanın v24.25.89 sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Özelliğin önümüzdeki dönemde Android cihazlara da gelmesi bekleniyor. Böylece belge tarama özelliği, tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşarak günlük hayatta büyük bir kolaylık sağlayacak.
ANDROID’E NE ZAMAN GELECEK?
WhatsApp’ın yeni getirdiği belge okuma özelliğinin şimdilik başlangıçta iPhone kullanıcılarına sunulduğu belirtildi. Yeni özellikle birlikte Android kullanıcıları da belge okuma uygulamasının ne zaman Android’de de etkin hale geleceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı.