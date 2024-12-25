WhatsApp’tan Ortalığı Kasıp Kavuracak Özellik! Yalnızca O Kişiler Kullanabilecek

YALNIZCA IPHONE KULLANICILARI

Bu yenilik şu an için yalnızca iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Ancak WhatsApp, özelliği kademeli olarak dağıttığı için tüm kullanıcılar hemen erişim sağlayamayabilir. Özelliğin aktif olup olmadığını kontrol etmek için App Store’da uygulamanın v24.25.89 sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Özelliğin önümüzdeki dönemde Android cihazlara da gelmesi bekleniyor. Böylece belge tarama özelliği, tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşarak günlük hayatta büyük bir kolaylık sağlayacak.

ANDROID’E NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp’ın yeni getirdiği belge okuma özelliğinin şimdilik başlangıçta iPhone kullanıcılarına sunulduğu belirtildi. Yeni özellikle birlikte Android kullanıcıları da belge okuma uygulamasının ne zaman Android’de de etkin hale geleceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı.