Düzenli olarak fark bulma bulmacaları çözmek kişinin görsel zekasını güçlendirirken, pratik düşünme yetilerini de arttırmada etkilidir.

Birçok insan tarafından sevilen fark bulma bulmacalarına yeni bir tane daha eklendi. Yapboz yapan iki mutlu fare arasında 3 fark yer alıyor.

Yapboz yapan iki mutlu fare arasındaki 3 farkı 12 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

Peki siz, yapboz yapan iki mutlu fare arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Eğer bulamadıysanız işte cevaplar...