Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Belli Oldu: İlk Sıradaki İle Çok Şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri belirledi. Verilere göre, erkeklerin beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl, kadınların ise 79.4 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'nin genel yaşam beklentisi, Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının 4 yıl gerisinde yer alıyor. Peki, Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip il hangisi? İşte liste...

Kaynak: Haber Merkezi