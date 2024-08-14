Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı

Erkeklerde en çok rastlanan kanser türlerinden biri olan prostat, kansere bağlı ölümler konusunda ise 1. sırada yer alıyor. Birçok prostat hastası, hastalığın belirtisini göstermesine rağmen klasik yöntemle alınacak biyopsi işleminden çekindiği ve korktuğu için doktora gitmeye sıcak bakmıyor. Hastaların korkularını gidermek ve ağrılarını azaltmak için inflate adını verdiği bir teknik geliştiren Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, lokal anestezi uygulamadan gerçekleştirdiği biyopsi tekniğini tıp literatürüne soktu. Geliştirdiği teknik ile vücudun kendi morfinini salgılamasını sağlayan Doç. Dr. Bolat, hastalara girecek ekstra iğne sayısını azaltarak, oluşabilecek enfeksiyonun da önüne geçti.

“PROSTAT, ERKEKLERDE KANSERE BAĞLI ÖLÜM SEBEPLERİ ARASINDA 1. SIRADA YER ALIYOR”

Kaynak: İHA