Topkapı Sarayı'nda Gördü, Yasağa Uymayıp Sivas'a Götürdü! 7 Ayda Üretip 70 Bin TL'den Satıyor

Normal boyutlardaki bir Sivas bıçağının 3 katı büyüklüğe sahip olan bıçağı tasarlayan bıçak ustası Emre Göçeri, çeliğin üzerine gravür işleme yaptı. Tasarım ve üretim aşaması 7 ay süren bıçağı üreten Emre Göçeri, kuruması için 22 yıl beklenen manda boynuzu kullandı. Görenlerin hayran kaldığı bıçak için 50 bin TL teklif edildiğini söyleyen Emre Göçeri, bıçağın fiyatını 70 bin TL olarak belirledi.

100 YILLIK İŞLETMELER KULLANDI



Topkapı Sarayı ziyaretinin ardından böyle bir bıçak yapma kararı aldığını söyleyen Emre Göçeri, "Biz birçok modelde bıçak ürettik ama Topkapı Sarayı'ndaki kılıcı inceledikten sonra bir çelik merakı başladı bende. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını inceledikten sonra dövme bir çelik yapmamız gerektiğini anladık. Bu dönemde kılıcın pek tutmayacağını düşündüm ve bir çakı yapmaya karar verdim. Dedemizin de 100 sene önceki yapmış olduğu işlemeleri inceledim, eğer bu işlemeleri el kalemi ile gravür dökebilirsek muhteşem bir şey ortaya çıkar dedik ve bunu da başardık. Son zamanda makine gravür diye piyasada satılan ürünler çıktı. Makinaya yazılımı yapıyorsunuz, işlemeyi giriyorsunuz ve makine ona lazer ile işlemeyi yapıyor. Biz bunu lazer kalemler ile değil de el yazması eski oyma kalemlerle bal mumu ile işleye işleye yaptığımızı bir model çıkartmak istedik ve Allah yardım etti oldu” dedi.