THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Vize İstemeyen Ülkeler de Var... İşte Detaylar!

Türk Hava Yolları (THY) ucuz bilet kampanyası başlattı. Gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirilecek. İşte Avrupa'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanının detayları...

THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Vize İstemeyen Ülkeler de Var... İşte Detaylar! - Resim: 1

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 17-27 Eylül tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 5 Kasım 2024-26 Mart 2025 arasındaki seyahatlerinde Balkanlar'da Üsküp ve Priştine'ye 129, Saraybosna'ya 149, Zagreb, Dubrovnik ve Ljubljana'ya 169, Belgrad ve Podgorica'ya 179, Güney Avrupa'da Atina'ya 139, Malta, Napoli ve Torino'ya 179, Roma ve Milano'ya 189, Paris'e 209 ve Madrid'e 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

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