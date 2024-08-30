Telefonunuzu Şarj Etmeden Önce Bunu Yapın! Pil Süresi İki Katına Çıkıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte gün içerisinde yaptığımız birçok işlem, akıllı telefonlar aracılığıyla tamamlanıyor.



Bu durum, saatlerce süren telefon kullanımına yol açarken, yeni nesil telefonların batarya ömrü çoğu zaman tam bir günü karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Telefonu gün içerisinde yeniden şarj edecek imkanı bulunmayanlar için önemli tavsiyelerde bulunan teknoloji uzmanları, doğru yöntemleri kullanarak pil ömrünü iki katına kadar yükseltmenin mümkün olduğunu belirtti.



TELEFON BATARYANIZIN ÖMRÜNÜ TÜKETİYOR



Telefon üreticileri tarafından paylaşılan kullanım kılavuzlarında, akıllı telefonların batarya ömrünü bitiren ilk faktörün yanlış şarj kullanımı olduğu aktarıldı. Çoğu insan telefonunu yüzde 100'lük seviyeyi görene kadar şarjda tutuyor ve şarj göstergesi yüzde 10'un altına düşene kadar yeniden şarj etmiyor.



Bataryanın uç noktalarda kullanılması, telefonun pil ömrüne oldukça büyük zarar veriyor. Uzmanlar, telefonun şarj ömrünün uzaması için ideal aralığı açıkladı.