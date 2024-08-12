Haşlanmış Yumurta Gibi Kokuyor, Burunlarını Kapatıp Kana Kana İçiyorlar! İşte Sivas'ın 'Şifalı' Suyu

Sivas'ta haşlanmış yumurta gibi kokan suyun şifalı olduğuna inananlar kana kana içiyor. Tadının da kötü olduğunu belirten vatandaşlar suyu içerken burunlarını kapatıyor. Yurt dışından gelenler ise suyu bidonlara doldurarak yanlarında götürüyor. İşte mucizevi olduğuna inanılan Sivas'ın meşhur suyu...

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Haşlanmış Yumurta Gibi Kokuyor, Burunlarını Kapatıp Kana Kana İçiyorlar! İşte Sivas'ın 'Şifalı' Suyu - Resim: 1

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyü, haşlanmış yumurta kokan ve şifalı olduğuna inanılan suyuyla dikkat çekiyor. İlçeye uzaklığı 30 kilometre mesafede olan bu köyün kokulu suyu, şifa arayanların listesinde en başta yer alıyor. Suyun, cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere böbrek taşına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor. Suya, yurt dışından da rağbet olduğunu belirten köy muhtarı Mustafa Çipil, “Şifalı olduğuna inanılıyor. Kokusuna rağmen içiliyor bidonlarla götürülüyor. Vatandaşın çamurdan ve sudan yararlanabilmesi için imkânlar dâhilinde çeşmenin yanına havuz yaptıracağım. Şifalı olduğu biliniyor ve inanılıyor ama yetkililerin de gerekli analizleri yapmasını isteriz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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