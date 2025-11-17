TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Google yorumları ve TikTok beğenileri analiz edilerek hazırlanan araştırmada, dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik rotaları belirlendi. İlk 10’da Türkiye’den de çok ziyaret edilen bir nokta bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir bavul depolama şirketi, dünyanın dört bir yanındaki turistik noktaları mercek altına alarak dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Toplam 101 lokasyonun değerlendirildiği listede, Google yorumları ve TikTok’ta aldığı beğeni sayıları temel kriter olarak kullanıldı. Amaç, turistlerin beklentilerini en az karşılayan destinasyonları ortaya çıkarmaktı.
Şirketin kurucu ortağı Jacob Wedderburn-Day, bazı noktaların çok ünlü olmasına rağmen ziyaretçiler için tam bir hayal kırıklığına dönüşebildiğini belirterek “Ulaşım zorluğu, aşırı kalabalık ve gerçek görüntünün fotoğraflardakinden farklı olması ziyaretçilerin memnuniyetsiz olmasına neden olabiliyor” dedi.
1. HOLLYWOOD ŞÖHRETLER YOLU – ABD
Los Angeles’ta yer alan ve ünlülerin isimlerinin bulunduğu yıldızlarla bilinen Hollywood Walk of Fame, listenin zirvesinde yer aldı. 10 üzerinden yalnızca 2.67 puan alan bölge; kalabalık, güvenlik sorunları ve beklentiyi karşılamayan atmosferiyle eleştirildi.
2. LUT GÖLÜ – ORTA DOĞU
Doğal güzelliğiyle bilinen Lut Gölü, bölgedeki istikrarsızlık, güvenlik endişeleri ve yetersiz altyapı nedeniyle düşük puan aldı. Ulaşım güçlüğü ve yüksek maliyetler ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkiliyor.
3. KAPALIÇARŞI – TÜRKİYE
İstanbul’un en ikonik turistik duraklarından biri olan Kapalıçarşı, araştırmada üçüncü sıraya yerleşti. 10 üzerinden 3.86 puan alan tarihi çarşı; aşırı kalabalık, ısrarcı satıcılar ve yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirildi. Analistler, çarşının bazı turistler için stresli bir alışveriş deneyimi sunduğunu belirtiyor.
LİSTEDEKİ DİĞER ROTALAR:
Çin Seddi – Çin
Victoria Limanı – Hong Kong
MONA Müzesi – Avustralya
Stonehenge – İngiltere