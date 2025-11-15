Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor

Ortaköy’de iki çocuk ve bir annenin yaşamını yitirdiği gıda zehirlenmesi olayı, dışarıda tüketilen yiyeceklerin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Psikogenetik ve Longevity alanlarında çalışan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokak ve açık alanlarda satılan bazı yiyeceklerin hijyen ve sıcaklık kontrolü yetersiz olduğu için ciddi sağlık riski taşıdığını belirterek “Bazı ürünlerde hijyen eksikliği, yüksek bakteri yükü ve toksinler birleşince ortaya mide enfeksiyonundan ölüme kadar giden bir tablo çıkıyor” uyarısında bulundu.