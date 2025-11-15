Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
Ortaköy’de yaşanan ölümcül gıda zehirlenmesinin ardından uzmanlar uyardı. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, hijyen ve sıcaklık kontrolü yetersiz olduğu için sokakta asla tüketilmemesi gereken 10 tehlikeli yiyeceği açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ortaköy’de iki çocuk ve bir annenin yaşamını yitirdiği gıda zehirlenmesi olayı, dışarıda tüketilen yiyeceklerin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Psikogenetik ve Longevity alanlarında çalışan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokak ve açık alanlarda satılan bazı yiyeceklerin hijyen ve sıcaklık kontrolü yetersiz olduğu için ciddi sağlık riski taşıdığını belirterek “Bazı ürünlerde hijyen eksikliği, yüksek bakteri yükü ve toksinler birleşince ortaya mide enfeksiyonundan ölüme kadar giden bir tablo çıkıyor” uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılancıoğlu, özellikle sıcaklık kontrolü yapılmayan ve açıkta satılan yiyeceklerde tehlikenin katlandığını belirterek sokakta tüketilmemesi gereken 10 riskli yiyeceği sıraladı.
İŞTE SOKAKTA ASLA YENMEMESİ GEREKEN 10 YİYECEK
1) Açıkta satılan midye
Kum, bakteri ve ağır metal birikimi en yüksek risk grubunda. En çok zehirlenme vakası buradan çıkıyor.
2) Kokoreç ve ciğer
Uygun sıcaklık sağlanmadığında salmonella ve kampilobakter tehlikesi artıyor.
3) Açıkta kesilmiş meyve
Bıçak ve tezgâh hijyeninin belirsizliği bakteri yükünü yükseltiyor.
4) Açıkta bekleyen soslar (mayonez, ketçap, yoğurt sosları)
Sıcak ortamda toksin üreten bakteriler hızla çoğalabiliyor.
5) Balık-ekmek
Balığın sıcak havayla birleşmesi histamin zehirlenmesine neden olabiliyor.
6) Sokakta kızartılan patates ve börek
Yağın kaç kez kullanıldığı bilinmediği için oksitlenmiş ve trans yağ riski oluşuyor.
7) Dumanı üzerinde olmayan döner
Isınmayan alt katmanlarda E.coli bulaşma ihtimali bulunuyor.
8) Yıkanmamış yeşillikle hazırlanan sandviç, tost ve salatalar
Güvenilir olmayan su kaynakları parazit riskini yükseltiyor.
9) Açıkta satılan sütlü tatlılar
Sıcak havada hızla bozulan süt ürünleri gıda zehirlenmesine yol açabiliyor.
10) Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar
Saatlerce dışarıda bekleyen şerbet bakteri ve maya üremesi için ideal ortam oluşturuyor.
Prof. Dr. Yılancıoğlu, özellikle sıcak havalarda sokak satıcılarından alınan yiyeceklerin daha büyük risk taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu.