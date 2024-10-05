Sıkışmış Kavanoz Kapağını Açmak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Tık Diye Açılıyor

Kavanoz kapakları bazen açmakta zorlanabilir, özellikle ısı değişiminden dolayı sıkışmışsa. Ancak, birkaç pratik yöntemle bu sorunu kolayca aşabilirsiniz. İşte kavanoz kapaklarını açmanın etkili yolları:

Lastik Kullanın

Kavanoz kapağının etrafına bir lastik geçirin ve ortasından sıkıca tutun. Bir elinizle kavanozu sabit tutarken, diğer elinizle lastiği kavrayın. Ardından, kavanozu saat yönünün tersine çevirin; bu noktada tık sesi duyacaksınız. Lastik, kavanozun kapağına daha iyi bir tutuş sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi