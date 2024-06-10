Sıcak suyla saçını yıkayanlar yandı: Zararını duyunca asla yıkamayacaksınız. Sıcak suyla saç yıkamak zararlı mı?

Saç bakımı ve saç sağlığı, pek çok kişinin özenle davrandığı konulardan biridir. Bu noktada saçları doğal yoldan koruma altına almak ve güçlendirmek esastır. Günümüzde sıcak suyla duş alan kişi sayısı oldukça fazladır.

Ancak sıcak suyla saç yıkamak, uzmanlar tarafından asla tavsiye edilmiyor ve birtakım saç sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Sıcak suyun bu zararlarını öğrendikten sonra, saçlarınızı bir daha asla sıcak suyla yıkamayacaksınız.

İşte sıcak suyla saç yıkamanın zararları...