Şeker Hastaları Karpuz ve Kavunu Bu Şekilde Tüketebilir

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden karpuz ve kavun, günün her saatinde tüketilebiliyor. Ancak bol miktarda şeker bulunduran bu meyveler, insülin direncini tetiklediği için şeker hastaları tarafından tüketilememekte. Doktorlar, doğru yöntemler ile diyabet hastalarının da karpuz ve kavun yiyebileceğini belirterek, önemli tavsiyeler verdi.

Son Güncelleme:
Şeker Hastaları Karpuz ve Kavunu Bu Şekilde Tüketebilir - Resim: 1

Yaz sıcaklarında milyonlar tarafından sevilerek tüketilen karpuz ve kavun, bol şekerli yapısı nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için ideal meyveler arasında yer almamakta.

ŞEKER HASTALARI KARPUZ VE KAVUN YİYEBİLİR Mİ?

Özellikle peynir gibi yiyeceklerle olan uyumu nedeniyle birçok insan, yemek yerine karpuz ve kavun tüketerek öpün atlatabilirken, bu lezzetlerden şeker hastaları yararlanamamakta. Karpuz ve kavun tüketmek, vücuttaki insülin direncini hızla artırdığı için, doktorlar tarafından diyabet hastalarına kesin olarak yasaklanmıştır.

Ancak beslenme uzmanları, yapılan araştırmalar sonucunda doğru tüketilmesi halinde şeker hastalarının da karpuz ve kavun yiyebileceğini belirtti. İşte bu kişiler için dikkat edilmesi gereken noktalar...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Doktorlar En Zararlı Patates Yemeğini Açıkladı: Hemen Hemen Herkes Bu Yemeği Pişiriyor Doktorlar En Zararlı Patates Yemeğini Açıkladı: Hemen Hemen Herkes Bu Yemeği Pişiriyor
İstanbul'da Yaşayanlar Hafta Sonuna Dikkat: Çok Şiddetli Olacak İstanbul'da Yaşayanlar Hafta Sonuna Dikkat: Çok Şiddetli Olacak
30 Yıllık Bahçıvanlar Açıkladı: Suya Eklediğinizde Ölmüş Çiçekleri Bile Canlandırıyor 30 Yıllık Bahçıvanlar Açıkladı: Suya Eklediğinizde Ölmüş Çiçekleri Bile Canlandırıyor
Neden Bir Karınca Öldüğünde Diğer Karıncalar 3 Gün Boyunca Bunu Anlayamaz? Neden Bir Karınca Öldüğünde Diğer Karıncalar 3 Gün Boyunca Bunu Anlayamaz?
Alev Öğretmen 80'den Fazla Kedinin Annesi Oldu 80'den Fazla Kedinin Annesi Oldu
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor: Japonların Ölümsüzlük Meyvesi, Uzun Yaşamın İksiri Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor: Japonların Ölümsüzlük Meyvesi
Bu İş İçin Memurluktan İstifa Etti! Araba Fiyatına Satıyor, Paraya Para Demiyor Bu İş İçin Memurluktan İstifa Etti! Araba Fiyatına Satıyor, Paraya Para Demiyor
Bu Kişiler Asla Yumurta Yememeli Bu Kişiler Asla Yumurta Yememeli
Türkiye'de Kıymeti Bilinmiyor: Japonların Güçlü Hafızalarının Sebebi Meğer Buymuş Türkiye'de Kıymeti Bilinmiyor: Japonların Güçlü Hafızalarının Sebebi Meğer Buymuş
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Anneannesini Öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis