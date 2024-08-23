Şeker Hastaları Karpuz ve Kavunu Bu Şekilde Tüketebilir

Yaz sıcaklarında milyonlar tarafından sevilerek tüketilen karpuz ve kavun, bol şekerli yapısı nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için ideal meyveler arasında yer almamakta.



ŞEKER HASTALARI KARPUZ VE KAVUN YİYEBİLİR Mİ?



Özellikle peynir gibi yiyeceklerle olan uyumu nedeniyle birçok insan, yemek yerine karpuz ve kavun tüketerek öpün atlatabilirken, bu lezzetlerden şeker hastaları yararlanamamakta. Karpuz ve kavun tüketmek, vücuttaki insülin direncini hızla artırdığı için, doktorlar tarafından diyabet hastalarına kesin olarak yasaklanmıştır.



Ancak beslenme uzmanları, yapılan araştırmalar sonucunda doğru tüketilmesi halinde şeker hastalarının da karpuz ve kavun yiyebileceğini belirtti. İşte bu kişiler için dikkat edilmesi gereken noktalar...