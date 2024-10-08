Psikologlara Ortaya Çıkardı: İşte Bir İnsanın Sizden Hoşlanmadığını Gösteren 4 Davranış

İnsanlar, hoşlanmadıkları bireylere karşı bile nazik sözler sarf etmekten çekinmeyebilir. Bu durum, birinin sizinle ilgili düşüncelerini anlamanızı oldukça zorlaştırabilir. Psikologlara göre, insanların diyalog sırasında sergiledikleri istemsiz davranışlar, karşılarındaki kişiden hoşlanıp hoşlanmadıklarını ortaya koyar. İşte, psikologların belirttiği, karşınızdaki kişinin sizden hoşlanmadığını gösteren dört davranış.

GERÇEK DAVRANIŞLARINIZI AÇIĞA ÇIKARIR

Güler yüzle çevresindeki insanlara yaklaşan ancak başka zamanlarda o kişiler hakkında olumsuz konuşan bireylere mutlaka rastlamışsınızdır.

Bu tür insan ilişkileri, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek düşüncelerini anlamanızı güçleştirir. İnsanlar, söyledikleriyle sizi manipüle edebilse de, psikologlara göre ikili diyaloglarda ortaya çıkan istemsiz jestler ve davranışlar, gerçek hisleri açığa çıkarır.

Kalıplaşmış davranışlar üzerinde uzmanlaşan psikolog Valerie Villar, bir kişiyle konuşurken sizden hoşlanmadığını anlamak için takip etmeniz gereken dört davranışı açıkladı. Bu davranışları dikkatlice gözlemleyerek, karşınızdaki insana karşı daha temkinli olmalı ve onunla daha az kişisel bilgi paylaşmalısınız.

Kaynak: Haber Merkezi