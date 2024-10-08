Psikologlara Ortaya Çıkardı: İşte Bir İnsanın Sizden Hoşlanmadığını Gösteren 4 Davranış

Psikologlara göre birinin sizden hoşlanmadığını gösteren davranışlar, insanların iletişim esnasında sergiledikleri istemsiz jest ve mimiklerle anlaşılabiliyor. Hoşlanmadıkları kişilere karşı bile nazik sözler sarf edebilen bireylerin gerçek düşüncelerini anlamak karmaşık bir durum olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Psikologlara Ortaya Çıkardı: İşte Bir İnsanın Sizden Hoşlanmadığını Gösteren 4 Davranış - Resim: 1

İnsanlar, hoşlanmadıkları bireylere karşı bile nazik sözler sarf etmekten çekinmeyebilir. Bu durum, birinin sizinle ilgili düşüncelerini anlamanızı oldukça zorlaştırabilir. Psikologlara göre, insanların diyalog sırasında sergiledikleri istemsiz davranışlar, karşılarındaki kişiden hoşlanıp hoşlanmadıklarını ortaya koyar. İşte, psikologların belirttiği, karşınızdaki kişinin sizden hoşlanmadığını gösteren dört davranış.

GERÇEK DAVRANIŞLARINIZI AÇIĞA ÇIKARIR

Güler yüzle çevresindeki insanlara yaklaşan ancak başka zamanlarda o kişiler hakkında olumsuz konuşan bireylere mutlaka rastlamışsınızdır.

Bu tür insan ilişkileri, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek düşüncelerini anlamanızı güçleştirir. İnsanlar, söyledikleriyle sizi manipüle edebilse de, psikologlara göre ikili diyaloglarda ortaya çıkan istemsiz jestler ve davranışlar, gerçek hisleri açığa çıkarır.

Kalıplaşmış davranışlar üzerinde uzmanlaşan psikolog Valerie Villar, bir kişiyle konuşurken sizden hoşlanmadığını anlamak için takip etmeniz gereken dört davranışı açıkladı. Bu davranışları dikkatlice gözlemleyerek, karşınızdaki insana karşı daha temkinli olmalı ve onunla daha az kişisel bilgi paylaşmalısınız.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ekim Ayında Bu Bitkileri Mutlaka Budayın: Yazın Meyveye ve Çiçeğe Doyacaksınız Ekim Ayında Bu Bitkileri Mutlaka Budayın: Yazın Meyveye ve Çiçeğe Doyacaksınız
Araçların Ön Camındaki Küçük Siyah Noktaların Sırrı Çözüldü: Herkes Desen Sanıyordu Araçların Ön Camındaki Küçük Siyah Noktaların Sırrı Çözüldü: Herkes Desen Sanıyordu
35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın 35 Yıllık Elektrik Ustası Açıkladı: Bu Cihazları Sakın Üçlü Prize Takmayın
Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu
T.C Kimlik Numarasını Bu Şekilde Ezbere Bilenler Dikkat: Kişiliğiniz Ortaya Çıktı T.C Kimlik Numarasını Bu Şekilde Ezbere Bilenler Dikkat: Kişiliğiniz Ortaya Çıktı
Dünya Çay Tüketiminde Zirvede Hangi Ülke Var? Türkiye’nin Sırası Şaşırttı Dünya Çay Tüketiminde Zirvede Hangi Ülke Var? Türkiye’nin Sırası Şaşırttı
Simpsonlar'ın Geleceği Tahmin Etme Sırrı Ortaya Çıktı! Yapımcıdan Şaşırtıcı Açıklamalar Simpsonlar'ın Sırrı Ortaya Çıktı!
Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor Hasadı Başladı, Tazesi 100 TL’den Kurusu 600 TL’den Satılıyor! Kurutulmuşu Taze Haliyle Yarışıyor
Dua Lipa'nın Muhteşem Fiziğinin Sırrı Ortaya Çıktı: Olmazsa Olmazım Bu 2 Besin Diyerek Açıkladı Dua Lipa'nın Muhteşem Fiziğinin Sırrı Ortaya Çıktı: Olmazsa Olmazım Bu 2 Besin Diyerek Açıkladı
Saatler Ne Zaman Geri Alınacak? 2024 Yılı Kış Saati Uygulamasında Son Gelişme Saatler Ne Zaman Geri Alınacak? 2024 Yılı Kış Saati Uygulamasında Son Gelişme
Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor Anında Geri Gönderiyorlar! Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız Kimliğinde Ordu Yazan Bu Ülkeye Giremiyor Anında Geri Gönderiyorlar!
Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu