Neden Bir Karınca Öldüğünde Diğer Karıncalar 3 Gün Boyunca Bunu Anlayamaz?

Çalışkanlıklarıyla ünlü olan karıncalar, doğadaki tüm canlılardan farklı bir iletişim diline sahiptir. Sürü şeklinde yaşamaya alışık olan karıncalardan birisi öldüğünde, diğer karıncaların bunu 3 gün boyunca anlamaz.

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Neden Bir Karınca Öldüğünde Diğer Karıncalar 3 Gün Boyunca Bunu Anlayamaz? - Resim: 1

Araştırmalar, dünya üzerinde yaşayan her bir insana karşılık en az 45 milyon karıncanın bulunduğunu gösteriyor.

Sayıları ile canlılar aleminin en büyük grubunu oluşturan karıncaların milyarlarcası her yıl hayatını kaybetmekte. Peki karıncalardan biri öldüğünde, yuvadaki diğer karıncaların ne yaptığını hiç merak ettiniz mi?

BİR KARINCA ÖLDÜĞÜNDE ANLAŞILMASI 3 GÜN SÜRÜYOR

Bir karınca öldüğünde, diğer karıncaların bunu fark etmesi 3 günden uzun sürüyor. Çünkü hareketsizlik, karıncaların ölümü anlaması için yeterli değildir. Eğer karınca yuvada ölmüşse, öldükten üç gün sonra oleik asit adı verilen bir kimyasal salgılamaya başlar.

Bu kimyasalın kokusu, diğer karıncalar tarafından ölümün anlaşılmasına yol açar ve bir araya gelen karıncalar, ölü karıncayı yuvanın dışına taşımaya başlar.

Karıncalar, hayatlarına devam edebilmek için ölen tüm karıncaları yuvanın dışarısında oluşturdukları çöplük alana sürüklerken, bu davranış zamanla bilim insanlarının ilginç bir deney yapmasına imkan tanıdı. Dünyanın en önemli biyologları arasında gösterilen Edward Osborne Wilson, 1990'lı yıllarda yaptığı deneyde karıncaların yuvalarına oleik asite bandırılmış kağıt parçaları bıraktı.

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