Milyonlarca Çocuk İncelendi: Bu Kan Grubuna Sahip Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı
Japonya'da yapılan bir araştırma, kan grupları ile zeka seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Çalışmacılar tarafından milyonlarca insana ait veriler incelenirken, onların kan grupları ve zeka seviyeleri arasındaki bağlantı gözlemlendi. Özellikle çocuklar üzerinde yoğunlaşan çalışma, bazı kan gruplarına sahip çocukların yaşıtlarından daha zeki olduğunu gözler önüne serdi.
Zeka seviyemizi belirleyen onlarca faktör arasında en önemlileri genetik faktörlerden oluşmakta. Bunun dışında çevresel faktörler, yetiştirilen çevre ve alınan eğitimler de kişinin zeka potansiyelinde belirleyici rol oynayabiliyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, genetik faktörler arasında sahip olunan kan grubunun da zeka seviyesinde belirleyici rol oynadığını ortaya koydu. Özellikle çocuklar üzerinde yoğunlaşan araştırmada yüz binlerce çocuğun verisiyle doldurulan havuzda, aynı kan grubuna sahip bir grubun diğer çocuklardan belirgin şekilde ayrıştığı görüldü.
İŞTE EN ZEKİ KAN GRUBUNA SAHİP ÇOCUKLAR
Japonya'da 4 üniversitenin ortak olarak yürüttüğü araştırma raporunda, çalışmanın tarihçesinin Ketsueki-Gata Teorisi'ne dayandığı belirtilirken, 1930'lu yıllarda ortaya atılan bu teoriye göre kan grubumuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söyleniyor.
Çalışmanın kapsamı genişletilirken, karakter özelliklerinin dışında zeka seviyeleri üzerinde de yürütülen incelemelerde ortaya çıkan raporun detayları netlik kazandı.