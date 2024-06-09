Meğer cevizin içindeki zarı kaynatıp içmek o hastalıkları önlüyormuş: Ceviz zarı suyunun faydaları nelerdir?

İnsan sağlığına son derece faydalı olan kuruyemişlerin başında şüphesiz ceviz geliyorken, cevizin düzenli ve kontrollü şekilde tüketilmesi insan sağlığına son derece faydalıdır.

Omega-3 yağ asitlerince zengin olan ceviz antioksidanlar açısından zengin olmasıyla vücudu hücre hasarına karşı koruma altına alırken lif açısından zengin olması sindirim sisteminin sağlıklı ve aktif şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan cevizin aynı zamanda da zarı son derece faydalıdır. İşte ceviz zarının insan sağlığına olan mucizevi faydaları...