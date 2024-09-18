Listede Apple ve Android Telefonlar Var: 1 Ekim İtibarıyla Bu Cihazlarda WhatsApp Çalışmayacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapılacak yeni güncellemede hangi telefonların kapsam dışı bırakılacağını açıkladı. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikle birlikte çok sayıda iPhone ve Android akıllı telefon modeli yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacak. İşte META tarafından paylaşılan telefon modelleri...
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, periyodik aralıklarla getirdiği güncellemelerin yenisini duyurdu.
1 Ekim tarihi itibarıyla IOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanıma sunulacak güncellemede, çok sayıda eski telefon modeli kapsam dışına alındı. Özellikle 2016 yılında üretimi yapılan cihazlara güncelleme desteğini kesen META, bu telefonlarda ekim ayı itibarıyla WhatsApp kullanımının mümkün olmayacağını belirtti.
Yapılacak güncelleme kısıtlamasına, eski model cihazların WhatsApp'daki yeni güncellemelere adapte olamadığı gerekçe gösterilirken, değişiklik sonrası kullanım dışı bırakılacak telefon modelleri belli oldu.
İşte 1 Ekim tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını açamayacak telefonlar...