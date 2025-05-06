Uzmanından Korkutan Uyarı: Türkiye'de Deprem Kadar Yıkıcı Olacak

İnsanlık tarihinin en eski su kaynaklarından biri olarak bilinen Kırkgöz Gölü, 500 bin yıl önce Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de yaşayan toplulukların su ihtiyacını karşılıyordu. Bugün ise Antalya'nın hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından en önemli su kaynaklarının başında geliyor. Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat veren göl, aynı zamanda Antalya Kepez Elektrik Santrali'nin enerji üretiminde de önemli bir rol üstleniyor.

SU SEVİYESİ AZALIYOR, KİRLİLİK ARTIYOR

Kırkgöz Gölü, son yıllarda hem su seviyesindeki azalma hem de artan kirlilik tehdidi ile karşı karşıya. Önceki yıllarda nilüferlerle süslenen gölün yüzeyi, artık poşet, plastik şişe ve diğer atıklarla kaplanmış durumda. Kaçak sondajların etkisiyle su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşanırken, çevresel kirlilik gölün ekosistemini olumsuz etkiliyor.