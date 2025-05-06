Uzmanından Korkutan Uyarı: Türkiye'de Deprem Kadar Yıkıcı Olacak
Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Antalya'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Kırkgöz Gölü'nün sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajlar nedeniyle ciddi tehlike altında olduğunu açıkladı. Yüklü, göle bulaşacak kimyasal maddelerin temizlenmesinin en az 100 yıl süreceğini belirterek, susuzluğun Türkiye için deprem kadar yıkıcı bir sonuç doğurabileceğini vurguladı.
Kaynak: DHA
İnsanlık tarihinin en eski su kaynaklarından biri olarak bilinen Kırkgöz Gölü, 500 bin yıl önce Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de yaşayan toplulukların su ihtiyacını karşılıyordu. Bugün ise Antalya'nın hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından en önemli su kaynaklarının başında geliyor. Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat veren göl, aynı zamanda Antalya Kepez Elektrik Santrali'nin enerji üretiminde de önemli bir rol üstleniyor.
SU SEVİYESİ AZALIYOR, KİRLİLİK ARTIYOR
Kırkgöz Gölü, son yıllarda hem su seviyesindeki azalma hem de artan kirlilik tehdidi ile karşı karşıya. Önceki yıllarda nilüferlerle süslenen gölün yüzeyi, artık poşet, plastik şişe ve diğer atıklarla kaplanmış durumda. Kaçak sondajların etkisiyle su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşanırken, çevresel kirlilik gölün ekosistemini olumsuz etkiliyor.
YEREL YÖNETİMLERE VE HÜKÜMETE ÇAĞRI
Atakan Yüklü, Kırkgöz Gölü’nün geniş bir havzadan beslendiğini ve bu nedenle bölgedeki sanayileşmenin, taş ocaklarının, madenlerin ve tarım faaliyetlerinin yer altı suyuna olan etkilerinin sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini belirtti. Kaçak sondaj kuyularının kapatılması gerektiğine dikkat çeken Atakan Yüklü, “Temiz su kaynaklarımızın bulunduğu alanlarda yapılaşmaya acilen sınırlama getirilmesi gerekiyor” dedi.
KİMYASAL BULAŞMA MİLYONLARI ETKİLEYEBİLİR
Atakan Yüklü, Kırkgöz havzasına karışacak olası bir kimyasalın milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atacağını belirtti. Kimyasal kirliliğin temizlenmesinin en az 100 yıl süreceğini ifade eden Atakan Yüklü, “Burası bir depo değil; suyu boşaltıp tekrar doldurma şansımız yok. Ya şimdi önlem alacağız ya da bu kaynağı kaybedeceğiz. Yerel yönetimler ve hükümetin birlikte hareket ederek bu alanı koruması şart” diye konuştu.