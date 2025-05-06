Motordan gelen bu seslere dikkat! Araç uzmanları uyardı: Doğrudan ustaya gösterin!
Sürücülerin korkulu rüyası olan motor arızaları hakkında, araç uzmanlarından kritik uyarılar geldi. Motordan gelen bu 4 sese karşı dikkatli olunması gerektiği paylaşıldı. Aracınızdan bu sesler geliyorsa doğrudan ustaya gösterin. İşte o sesler...
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan motor arızaları hakkında, uzmanlardan hayat kurtaran uyarı geldi. Sürüş esnasında otomobilden gelen bu 4 ses sizi uyarıyor olabilir. Bu sesleri duyan sürücüler soluğu sanayide ustanın yanında alıyor.
Otomobil uzmanları, motordan gelen 4 sese karşı araç sahiplerini uyardı. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken motor arızaları büyük bir mali yük haline gelebilir. Bu 4 sesi duyduğunuz zaman doğrudan ustaya gidin.
MOTOR SÜRTME HİSSİ VEREN "TIRR" SESİ
Otomobilinizi çalıştırdığınız anda motordan gelen "Tırr" sesi ile karşılaşırsanız sanayi yolu gözüktü demektir. Motordan bu şekilde bir sesin gelme nedeni yağ eksikliği ya da motor içerisinde aşırı sürtünme yaşanıyor olabilir. Bu sorunu ustaya göstererek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
SICAK HAVALARDA "TİK TİK" SESİ
Soğuk günlerde aracınızı çalıştırdığınız zamanlarda "tik tik tik" sesi duyabilirsiniz. Bu sesi soğuk havalarda duymak normal olsa da sıcak havalarda duymak normal değildir. Motorunuzda sorun olduğu anlamına gelen bu sesin kaynağı subaplarınız olabilir.
YANLIŞ ATEŞLEME SESİ
Motoru çalıştırdığınızda ya da sürüş esnasında "Pat pat" sesi duyuyorsanız ustaya göstermek için bir nedeniniz olabilir. Bu ses yanlış ateşleme sonucu, yakıt ve hava karışımının bozulmasından dolayı duyulur. Sesin çıkmasıyla araçta teklemeler görülebilir.
ZİNCİRİN SÜRTÜNME SESİ
Aracınız rölantideyken ya da düşük devirdeyken gelen sürtme sesleri zincirden kaynaklanıyor olabilir. Zincirde yaşanan gevşeme sonrasında bu ses sıklıkla duyulur. Erken müdahale edilmemesi halinde motorda büyük hasarlara yol açabilir.
SESLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Aracınızda bu seslerden herhangi birisini duyarsanız, öncelikle motoru hemen kapatın. Motorunuzu kapattıktan sonra aracınızı güvenli bir yere çekerek bir ustaya danışın. Usta ile görüştükten sonra duruma göre bir çekici çağırarak servise götürebilirsiniz. Müdahale edilmeyen sesli arızalar zamanla büyür ve mali yük olarak ciddi bir şekilde etkileyebilir.