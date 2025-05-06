Motordan gelen bu seslere dikkat! Araç uzmanları uyardı: Doğrudan ustaya gösterin!

MOTOR SÜRTME HİSSİ VEREN "TIRR" SESİ

Otomobilinizi çalıştırdığınız anda motordan gelen "Tırr" sesi ile karşılaşırsanız sanayi yolu gözüktü demektir. Motordan bu şekilde bir sesin gelme nedeni yağ eksikliği ya da motor içerisinde aşırı sürtünme yaşanıyor olabilir. Bu sorunu ustaya göstererek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

SICAK HAVALARDA "TİK TİK" SESİ

Soğuk günlerde aracınızı çalıştırdığınız zamanlarda "tik tik tik" sesi duyabilirsiniz. Bu sesi soğuk havalarda duymak normal olsa da sıcak havalarda duymak normal değildir. Motorunuzda sorun olduğu anlamına gelen bu sesin kaynağı subaplarınız olabilir.