Kulağınıza Soğan Koyup Bekletin: O Sorunu Ortadan Kaldıran Tek Yöntemmiş

Son dönemde alternatif tedavi yöntemleri daha çok dikkat çekmeye başladı.

Bir türlü kesilmeyen öksürük sorununuz mu var? Eczaneden aldığınız şuruplar etki etmiyor mu? İhtiyacınız olan şey meğer soğan suyuymuş! Evet belki nefesiniz pek hoş kokmayacak ama sakızla, diş macunuyla o kokuyu bastırabilirseniz soğan suyu öksürüğünüzü kısa sürede bünyenizden söküp atacak tek mucizedir.

Soğanın şimdiye dek hiç bahsedilmeyen mucizeleri tek tek paylaşıldı. Öğrendiğinizde çok ama çok şaşıracağınız bu bilgiler işinizi kolaylaştıracak.





Ateşiniz düşmüyor ve o zalım fitil tedavisine karşı direniyor musunuz? O zaman yapmanız gereken şey soğanla ateşinizi söndürmek. Korkmayın soğanı fitil niyeyine kullanmayacaksınız, çorabınızın içine ayak tabanınızla temas edecek şekilde koyacağınız soğan dilimleri mucizevi şekilde ateşinizi düşürecek!

Nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Kendinize bir soğan partisi vermenizin zamanı gelmiş demektir. Çayınızın içinde bir adet dilimlenmiş soğanı kaynatıp için, yanında da tuzlu soğan halkaları yiyin. Vurun kafayı yatın, uyandığınızda kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz.