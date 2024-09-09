Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçıların Cevabı Şaşırttı

Tuvalet kağıdını tuvalete atmak çoğu insanda şüpheye neden olabilir.



Bazı insanlar bunun bir sıkıntı çıkarmayacağını düşünse de, kimilerine göre tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıkların temel nedeni olarak bu davranış gösterilir. Profesyonel bir tesisatçı olan ve popüler bir Youtube kanalına sahip Texas Barndominiums, tuvaletlerde sık sık görülen tıkanıklık sorununun temel nedenlerini açıkladı.



TUVALET KAĞITLARI KLOZET İÇERİSİNDE ÇÖZÜLÜR MÜ?



Usta tesisatçı, sanılanın aksine tuvaletlerde yaşanan tıkanıklığın temel nedeninin tuvalet kağıtları değil, kağıt havlular olduğunu belirtti. Birbirine benzer özellikler gösteren bu iki ürün, üretiliş amaçları nedeniyle farklı maddelerden oluşturuluyor. Bu nedenle birçok insan, daha ekonomik olması nedeniyle kağıt havluları satın alarak, bunu bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyor. Böylelikle 2 adet tuvalet kağıdı elde etmiş oluyor.



Ancak klozetinize uzun süre boyunca kağıt havlu atarsanız ne yaşanacağını biliyor musunuz?