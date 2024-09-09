Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçıların Cevabı Şaşırttı

Bazı insanlar tuvalet kağıtlarını bir çöp kovasına atmayı tercih ederken, bazıları ise klozete attıktan sonra sifonu çekmeyi tercih ediyor. Deneyimli tesisat ustaları, tuvalet kağıtlarının klozetlere atılması halinde lavabonun tıkanıp tıkanmayacağına yönelik soruları yanıtladı.

Klozete Tuvalet Kağıdı Atmak Zararlı mı? Tesisatçıların Cevabı Şaşırttı - Resim: 1

Tuvalet kağıdını tuvalete atmak çoğu insanda şüpheye neden olabilir.

Bazı insanlar bunun bir sıkıntı çıkarmayacağını düşünse de, kimilerine göre tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıkların temel nedeni olarak bu davranış gösterilir. Profesyonel bir tesisatçı olan ve popüler bir Youtube kanalına sahip Texas Barndominiums, tuvaletlerde sık sık görülen tıkanıklık sorununun temel nedenlerini açıkladı.

TUVALET KAĞITLARI KLOZET İÇERİSİNDE ÇÖZÜLÜR MÜ?

Usta tesisatçı, sanılanın aksine tuvaletlerde yaşanan tıkanıklığın temel nedeninin tuvalet kağıtları değil, kağıt havlular olduğunu belirtti. Birbirine benzer özellikler gösteren bu iki ürün, üretiliş amaçları nedeniyle farklı maddelerden oluşturuluyor. Bu nedenle birçok insan, daha ekonomik olması nedeniyle kağıt havluları satın alarak, bunu bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyor. Böylelikle 2 adet tuvalet kağıdı elde etmiş oluyor.

Ancak klozetinize uzun süre boyunca kağıt havlu atarsanız ne yaşanacağını biliyor musunuz?

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dert Bile Artık Parayla: Kadınlara 200 Lirayken Erkeklere 1 Lira, Bakın Neden Farklı Dert Bile Paralı Oldu: Kadınlara 200 Lira, Erkeklere 1 Lira, Bakın Tarife Neden Farklıymış
Yumurtalardaki Numaralar Ne Anlama Geliyor? Uzmanı Açıkladı Yumurtalardaki Numaralar Ne Anlama Geliyor? Uzmanı Açıkladı
81 İlden Sadece Niğdeliler biliyor: Tam Şifa Deposu, Faydaları Saymakla Bitmiyor 81 İlden Sadece Niğdeliler biliyor: Tam Şifa Deposu, Faydaları Saymakla Bitmiyor
İbrahim Saraçoğlu'nun Gizli Tarifi Halk Arasında Dalagan Deniliyor: Diğer Besinlerden 7 Kat Daha Vitaminli, Birçok Hastalığa İyi Geliyor İbrahim Saraçoğlu'nun Gizli Tarifi Halk Arasında Dalagan Deniliyor: Birçok Hastalığa İyi Geliyor
Balıkçılardan Beklenen Tavsiye Geldi: 1 Tutam Ekleyen Her Gün Yemek İstiyor Balıkçılardan Sır Gibi Tavsiye: 1 Tutam Ekleyen Her Gün Yemek İstiyor
Bu Yöntem Dolmalık Biberleri İlk Günkü Gibi Taze Bırakıyor: Çürümeden Uzun Süre Saklayabilirsiniz Bu Yöntem Dolmalık Biberleri İlk Günkü Gibi Taze Bırakıyor: Çürümeden Uzun Süre Saklayabilirsiniz
Solmuş ve Ölmüş Çiçekleri Anında Canlandıran Mucize: Birkaç Damlası Bile Yetiyor Solmuş ve Ölmüş Çiçekleri Anında Canlandıran Mucize: Birkaç Damlası Bile Yetiyor
Japonların ve Çinlilerin Ölümsüzlük Meyvesi, Genç Kalmalarının Sırrı: Türkiye'de Yetişiyor Ama Kıymetini Bilen Yok C, B1, B2 ve B6 Vitaminlerini Barındırıyor Japonların ve Çinlilerin Ölümsüzlük Meyvesi, Genç Kalmalarının Sırrı
Yerleri Anında Parlatıyor: Temizleme Suyuna Bir Kaşık Atmak Yetiyor Yerleri Anında Parlatıyor: Temizleme Suyuna Bir Kaşık Atmak Yetiyor
Ne 18 Ne 20: Damacanalar Neden 19 Litre? Meğer Bu Yüzdenmiş Ne 18 Ne 20: Damacanalar Neden 19 Litrelik Olur? Meğer Bu Yüzdenmiş
Karpuzun Yanında Sakın Bunu Tüketmeyin: Yıllardır Yanlış Biliniyormuş Karpuzun Yanında Sakın Bunu Tüketmeyin: Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
Birlikte Tüketilince Meğer Hiçbir İşe Yaramıyormuş: Bu Vitaminleri Sakın Böyle Tüketmeyin Birlikte Tüketilince Meğer Hiçbir İşe Yaramıyormuş: Bu Vitaminleri Sakın Böyle Tüketmeyin