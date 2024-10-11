Kafeinin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı! Meğer Kalbi Böyle İyileştiriyormuş

Kafeinin, vücuda sağladığı bir faydası daha ortaya çıktı. Kafein kan damarlarını yenileyerek damar sağlığını destekleyebiliyormuş. İşte ayrıntılar...

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Kafeinin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı! Meğer Kalbi Böyle İyileştiriyormuş - Resim: 1

Oxford Üniversitesi tarafından 9 Ekim'de Rheumatology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirebileceğine dair farklı sonuçlar ortaya koydu. Kafeinin, özellikle lupus ve romatoid artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıklardan etkilenen bireylerde damar sağlığını destekleyebileceği vurgulandı. Bu hastalıklar, damar hasarına yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

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