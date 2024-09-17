İşte Bu Yüzden Kulak Çubuğu Kullanmamalısınız

İşitme kaybı ya da kulaklarda biriken kir sonrasında sıklıkla kullanılan kulak çubukları, sağlığınız için son derece tehlikeli. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, düzenli kulak çubuğu kullanımının kulaklarda telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olduğunu kanıtladı.

Kaynak: AA

İşte Bu Yüzden Kulak Çubuğu Kullanmamalısınız - Resim: 1

Kulağınızın içerisinde sık sık kirlenme problemi yaşanıyorsa ya da işitme seviyenizde belirgin bir düşüş yaşanmışsa, bu durum çoğu zaman kulaklarınızın kirli olmasıyla ilişkilidir.

Bu gibi durumlarda mutlaka bir kulak, burun, boğaz doktoruna görünmeniz tavsiye edilse de, birçok insan kulağındaki sorunun önüne kendi imkanlarıyla geçmeyi tercih ediyor. Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kullanılan kulak çubukları, kulağın dış yüzeyindeki kir ve pisliğin bir kısmını temizlemeye yarıyor olsa da, sağlığınız için oldukça tehlikeli sonuçlara zemin hazırlamakta.

KULAK KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BİR ORGAN

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, AA muhabirine, kulağın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu belirtti. Kulağın kendini korumak için serumen denilen bir sıvı salgıladığını anlatan Uzun, bu sıvının enfeksiyonlara karşı kulağı koruduğunu dile getirdi.

Buna karşın kulaklarda yaşanan işitme problemi, kaşıntı gibi sorunların önüne geçmek için alternatif yöntemleri aktaran uzman isim, neden kulak çubuğu kullanılmaması gerektiğini şu sözlerle açıkladı


Kaynak: AA

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