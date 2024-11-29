Her Gün Lıkır Lıkır İçiyoruz Ama Bu Tehlikeyi Bilmiyoruz: Bu Yiyecekleri Çayın Yanında Asla Tüketmeyin
Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve günün her saati içilen çay, yanında farklı ikramlarla servis edilir. Ancak bazı yiyeceklerin çay eşliğinde tüketilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Doktorlar, çay eşliğinde tüketilen atıştırmalıkların yalnızca vücut formunuzu değil, aynı zamanda genel sağlığınızı da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle sabah saatlerinde çayla birlikte yanlış yiyecek tercihleri, sindirim sorunlarına ve uzun vadede sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Peki, çayla hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte doktorların önerileri...
Kaynak: Haber Merkezi