Hangisinin Çamaşırları Daha İyi Temizlediği Belli Oldu: Sıvı Deterjan mı Toz Deterjan mı?

Yıllardır ev hanımlarının kafasını karıştıran en büyük sorulardan biri çamaşırların toz deterjanla mı yoksa sıvı deterjanla mı daha iyi temizlendiği olmakta.



ÇAMAŞIRLARI HANGİSİ DAHA İYİ TEMİZLİYOR: SIVI MI TOZ MU?



İnsanların bir kısmı yılların getirdiği alışkanlıkları terk etmekte zorlanırken, diğer bir kısmı ise en iyiyi bulmak için sürekli yeni tipte ürünleri denemeyi tercih ediyor. Çamaşır deterjanları arasındaki kalite farkı, fiyat etiketine de yansırken, yıllardır tartışılan sıvı ve toz deterjan kıyaslamasına da son noktayı uzman isimler koydu.



Sıvı deterjanların da toz deterjanların da birbirlerine üstünlük sağladığı kıyafet türleri bulunurken, ihtiyaçlara göre tercih etmeniz gereken deterjan formunu haberimizde bulabilirsiniz...



