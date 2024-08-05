Hangisinin Çamaşırları Daha İyi Temizlediği Belli Oldu: Sıvı Deterjan mı Toz Deterjan mı?

Hepimiz çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra doygun renkler, temiz görüntü ve hoş bir kokuyla karşılaşmak isteriz. Çamaşırlarımızı en iyi şekilde yıkamamız için dikkat etmemiz gereken ilk nokta ise deterjan tercihinden geçmekte. Toz ve sıvı deterjanlardan hangisinin çamaşırları daha iyi yıkadığı bugün bile tartışılırken, yapılan araştırmalar kazananı net şekilde ortaya çıkardı.

Hangisinin Çamaşırları Daha İyi Temizlediği Belli Oldu: Sıvı Deterjan mı Toz Deterjan mı? - Resim: 1

Yıllardır ev hanımlarının kafasını karıştıran en büyük sorulardan biri çamaşırların toz deterjanla mı yoksa sıvı deterjanla mı daha iyi temizlendiği olmakta.

ÇAMAŞIRLARI HANGİSİ DAHA İYİ TEMİZLİYOR: SIVI MI TOZ MU?

İnsanların bir kısmı yılların getirdiği alışkanlıkları terk etmekte zorlanırken, diğer bir kısmı ise en iyiyi bulmak için sürekli yeni tipte ürünleri denemeyi tercih ediyor. Çamaşır deterjanları arasındaki kalite farkı, fiyat etiketine de yansırken, yıllardır tartışılan sıvı ve toz deterjan kıyaslamasına da son noktayı uzman isimler koydu.

Sıvı deterjanların da toz deterjanların da birbirlerine üstünlük sağladığı kıyafet türleri bulunurken, ihtiyaçlara göre tercih etmeniz gereken deterjan formunu haberimizde bulabilirsiniz...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dünyayı Gezip Onlarca İnsanla Flörtleşen Gezgin Kadın "En İlginci Türkiye'deydi Çünkü..." Dünyayı Gezip Onlarca İnsanla Flörtleşen Gezgin Kadın "En İlginci Türkiye'deydi Çünkü..."
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış Kan Grubunuz Negatif mi Pozitif mi? Meğer Aralarında Büyük Zeka Farkı Varmış
Son Dönemin En Çok Ziyaret Edilen İlçesi! Akın Akın Turist Ziyaret Ediyor Son Dönemin En Çok Ziyaret Edilen İlçesi! Akın Akın Turist Ziyaret Ediyor
Bugüne Kadar Hep Yanlış Tüketilmiş! Maden Suyunun Faydasını Uçurup Götüren Hata Bugüne Kadar Hep Yanlış Tüketilmiş! Maden Suyunun Faydasını Uçurup Götüren Hata
Lokantalardaki Çorbaların Çok Daha Lezzetli Olmasının Sırrı Meğer Buymuş Lokantalardaki Çorbaların Çok Daha Lezzetli Olmasının Sırrı Meğer Buymuş
50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor, Şirket Müdürlerinden Daha Çok Kazanıyor! 50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor
Çocuğuna Verdiği İsimle Tartışma Konusu Olmuştu: Pelin Batu Neden Yabancı İsim Koyduğunu Açıkladı Çocuğuna Verdiği İsimle Tartışma Konusu Olmuştu: Pelin Batu Neden Yabancı İsim Koyduğunu Açıkladı
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz Öğrendikten Sonra Bir Daha Asla Yemeyeceksiniz
Canan Karatay Uyardı: Ekmeği Kesenlerin Tüketmesi Gereken Tek Besin Canan Karatay Uyardı: Ekmeği Kesenlerin Tüketmesi Gereken Tek Besin
Otomobil Panelinde Gördüğünüz Üçgen İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş Otomobil Panelinde Gördüğünüz Üçgen İşareti Bakın Ne İşe Yarıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi
Şampanya Patlattığı Videolar Paylaşıldı... Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi? Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi?
Düğün Gecesi Korkunç Kaza! Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi
Kirada Zam Oranı Belli Oldu Kirada Zam Oranı Belli Oldu