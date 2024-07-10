Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde

80'li yıllarda başlayan sarı fincan takımı modası etkisini 90'lı yılların ortalarına kadar gösterirken, bu süreçte hemen hemen her evde bulunan sarı fincan takımları bir süre sonra raflardan indirildi. Şimdilerde antikacıların ve koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen bu ürünler için en düşük ödeme ise 2 bin liradan başlıyor.



Fincanlar, fiziki durumlarının iyiliği ve modellerine göre farklı fiyatlardan satışa sunulurken, fincanların değerini artıran en önemli faktörler arasında dayanıklı ve tahribata uğramamış olmaları yer alıyor.. Antika değeri, kullanışlılık ve estetik görünüm gibi kriterler ödenecek rakamı yukarılara çekebiliyor. Özellikle Anchor Hocking imzası taşıyan orijinal ürünler, alıcılar tarafından daha çok tercih edilmekte.



ANTİKACI ARARKEN DOLANDIRILMAYIN

Sosyal medya üzerinden antikacılar, bu tarz fincan takımlarını yüksek fiyatlarla satın almak istediklerini duyuruyor. Ancak bu durum, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda. Benzeri ürünleri antika fiyatlarından satmaya çalışan dolandırıcıların sayısı her geçen gün artmakta.