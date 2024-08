Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu

Hem lezzet hem de besin değerleri açısından en çok tercih edilen gıda türü kırmızı et olsa da, her geçen gün etin karşısında güçlü alternatifler ortaya çıkmaya devam ediyor.



Bazı kişilerin et yemeyi tercih etmemesi, bazılarının ise ekonomik olarak kırmızı eti oldukça masraflı görmesi nedeniyle artan alternatif arayışında son yılların en gözde yiyeceği istiridye mantarı oldu. Kendine has lezzeti, zengin besin değerleri ve kırmızı ya da tavuk etinden çok daha fazla protein içeriyor olması nedeniyle tercih edilen istiridye mantarının faydaları saymakla bitmiyor.