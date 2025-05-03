Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı 4 Burç Açıklandı: Büyük Tartışma Konusu Oldu

EN YALANCI 4 BURÇ

İkizler (21 Mayıs – 21 Haziran)

Zekası, konuşkanlığı ve espri gücüyle bilinen İkizler burcu, kimi zaman "konuyu kurtarmak için gerçeği değiştirme" eğilimiyle gündeme geliyor. Sosyal medyada en çok eleştirilen burçlardan biri olan İkizler, bazılarına göre laf cambazı; bazılarına göre ise yalnızca aşırı iletişimci. Niyetlerinin kötü olmadığı düşünülse de, konu anlatım olunca sınırları zorlayabiliyorlar.