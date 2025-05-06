Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Emirde Şok Detay: Gizli Mesaj Çözüldü! 110 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı

ÇANAKKALE EMİRLERİ ARTIK ERİŞİME AÇIK

Yapılan çalışma kapsamında Atatürk ve diğer komutanlara ait tüm savaş emirleri dijital ortama taşındı. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın internet sitesine girenler, bu tarihi belgeleri inceleyebilecek. Kaşdemir, "Bu emirler sadece askeri bir başarıyı değil, aynı zamanda stratejik bir zaferin perde arkasını da aydınlatıyor. Araştırmacılar için de önemli bir kaynak oluşturduk" dedi.