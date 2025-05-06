Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Emirde Şok Detay: Gizli Mesaj Çözüldü! 110 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı
Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında kendi el yazısıyla kaleme aldığı emirde, düşman birliklerinin telsiz konuşmalarının ele geçirildiği ortaya çıktı. 110 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan ve savaşın kaderini değiştiren bu emir, Atatürk'ün hem istihbarat başarısını hem de savaşın perde arkasındaki stratejik dehayı gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
Çanakkale Savaşları’nda gösterdiği stratejik deha ile tarihin akışını değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendi el yazısıyla kaleme aldığı emirlerden biri gün yüzüne çıktı. Söz konusu emirde, düşman birliklerinin telsiz konuşmalarının ele geçirildiği ve bu bilgilerin sahadaki taktik kararlara yön verdiği anlaşıldı.
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in verdiği bilgilere göre, 110 yıl önce gerçekleşen Çanakkale Kara Savaşları’na ait orijinal emirler yapılan arşiv çalışmalarıyla hem kitaplaştırıldı hem de dijital ortama aktarıldı.
Kaşdemir, bu belgelerin Atatürk’ün yalnızca cephede savaşan bir komutan değil, aynı zamanda üst düzey bir istihbarat yönetimi ve sevk-idare yeteneğine sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
DÜŞMANIN YARDIM TALEBİ ELE GEÇİRİLDİ
Atatürk’ün el yazısıyla yazılmış emirde, karşı cephedeki düşman komutanının "Buraya yardım gemileri gönderiniz" şeklinde telsizle yardım çağrısı yaptığı ve bu mesajın Türk birliklerince ele geçirildiği bilgisi yer aldı.
Söz konusu emirde, düşman birliklerinin sayısı ve pozisyonuna dair analiz yapılarak, Türk birliklerine anında saldırı emri veriliyor. Emirde ayrıca, hangi alayların nasıl konuşlanacağı ve hangi birliklerin yedek kuvvet olarak görevlendirileceği detaylı şekilde aktarılıyor.
"ATATÜRK'ÜN ASKERİ DEHASI"
Başkan Kaşdemir, Atatürk’ün bu emriyle savaşta yalnızca cephe hattındaki çatışmaların değil, istihbarat ve lojistik desteğin de ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.
Kaşdemir, "Cephede sadece askerlik bilgisi yetmez. Gerideki sevkiyat, bilgi akışı ve alınan istihbaratlar da en az cephedeki mücadele kadar önemlidir. Bu emirler, Atatürk’ün askeri dehasını tüm yönleriyle gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE EMİRLERİ ARTIK ERİŞİME AÇIK
Yapılan çalışma kapsamında Atatürk ve diğer komutanlara ait tüm savaş emirleri dijital ortama taşındı. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın internet sitesine girenler, bu tarihi belgeleri inceleyebilecek. Kaşdemir, "Bu emirler sadece askeri bir başarıyı değil, aynı zamanda stratejik bir zaferin perde arkasını da aydınlatıyor. Araştırmacılar için de önemli bir kaynak oluşturduk" dedi.