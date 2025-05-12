SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar 27 Bin TL’ye Varan Tekliflerle Yarışıyor

ENFLASYON VERİLERİ ZAM BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 13,36 olarak açıklandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden benzer bir zam anlamına geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 16-17 seviyelerinde bir artış yapılması öngörülüyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da duyurulacak.