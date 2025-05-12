SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar 27 Bin TL’ye Varan Tekliflerle Yarışıyor
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için yüksek promosyon teklifleri sunuyor. Maaşını belirli bir süre aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 27 bin TL’ye varan promosyonlardan yararlanabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 15,75 oranındaki artış sonrası en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında yapılması beklenen ara zam öncesinde bankalar, emeklileri cezbetmek için promosyon kampanyalarını yoğunlaştırdı. Bankaların sunduğu promosyonlar 12 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
ENFLASYON VERİLERİ ZAM BEKLENTİSİNİ ARTIRDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört ayında enflasyon yüzde 13,36 olarak açıklandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden benzer bir zam anlamına geliyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 16-17 seviyelerinde bir artış yapılması öngörülüyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da duyurulacak.
BANKALAR PROMOSYON SINIRLARINI ZORLUYOR
Emekli maaş müşterisini kazanmak isteyen bankalar, sundukları promosyon paketlerini güncelliyor. Yapı Kredi Bankası, 15 Nisan - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyıp üç yıl taahhüt veren emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca:
2 otomatik fatura talimatına 2.500 TL,
Kredi kartı ile 1.000 TL ve üzeri harcamaya 2.000 TL,
İlk kez Yapı Kredi Mobil’e giriş yapanlara 500 TL,
Kredi kartı ile ayda 1.000 TL harcamaya 5 ay boyunca toplam 5.000 TL ek ödeme imkânı tanınıyor.
Tüm bu kalemlerle birlikte Yapı Kredi’nin sunduğu toplam promosyon 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
İş Bankası da emeklilere, maaşlarını taşımaları halinde 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 6.000 TL MaxiPuan veriyor. Bu sayede toplam destek 21.000 TL’yi buluyor.
EMEKLİ SAYISI YÜKSELİNCE REKABET ARTTI
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sisteme dahil olmasıyla birlikte Türkiye’deki emekli sayısı yaklaşık 16 milyona çıktı. Bu durum, bankaların promosyon yarışını daha da yoğunlaştırdı.
PROMOSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?
Promosyon başvuruları, bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından, internet bankacılığı, ATM’ler veya SMS yoluyla yapılabiliyor. Emeklilerin promosyondan yararlanabilmesi için maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Daha cazip teklif sunan bankaya geçmek isteyenler, mevcut taahhütlerini iptal ederek maaşlarını taşıyabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan yapılan geçişlerde kullanılmayan promosyon tutarının iadesi gerekiyor. Taahhüt süresi tamamlandıktan sonra ise kesinti olmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Maaş taşıma işlemi banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON SUNAN BANKALAR
Vakıfbank: 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, emekli kredi kartı harcamalarına 15.000 TL ek ödeme ile toplamda 27.000 TL’ye kadar promosyon.
Yapı Kredi: 25.000 TL’ye varan toplam promosyon imkânı.
İş Bankası: 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon, 6.000 TL MaxiPuan ile toplamda 21.000 TL destek.
ING Bank: Koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödemelerle toplamda 25.000 TL’ye kadar destek.
Akbank: 15.000 TL promosyonun üzerine 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül.
QNB Finansbank: 15.000 TL promosyonun yanı sıra, CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16.200 TL destek.
Vakıf Katılım: Promosyon tutarını 17.000 TL’ye yükseltti.
Garanti BBVA: Maaş miktarına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank: Promosyonlarını 12.000 TL’ye kadar güncelledi.
TEB: Toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.
Albaraka Türk, DenizBank: 20.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.
ICBC Türkiye, Şekerbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.