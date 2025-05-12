Üzdün Bizi İlkin Aydın

“İlkin’in ameliyat olma kararını sezonun sonuna doğru konuştuk ve İlkin’in de talep ettiği bir durumdu. Sezon biter bitmez milli takım ile de görüştük ve en doğru zamanın sezonun bitiminde olacağına karar verdik. Hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce olduğu diz ameliyatından kalan vidaları aldıracaktı. İki ameliyatı da tek operasyonla beraber geçirdi. İlkin ile iletişim halindeyiz, gayet iyi durumda. Yorucu bir sezon geçirdi, tatili hak etti. Daha sonra yavaş yavaş başlayıp Haziran ayının ortasında milli takıma dahil olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Milli takımla da sürekli iletişim halindeyiz. İlkin’i en hazır halinde milli takım formasıyla görmek istiyoruz.”