Üzdün Bizi İlkin Aydın
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray Daikin'in yıldız ismi İlkin Aydın'dan üzücü haber geldi. Milletler Ligi'nde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olan İlkin için, en net açıklama geldi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Galatasaray Daikin’in yıldız ismi İlkin Aydın’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Voleybol severler İlkin’den gelen üzücü haberle yıkılırken, milli yıldızının 9-15 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’daki karşılaşmalarda oynaması umut ediliyor.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sporcumuzun daha önce geçirdiği sol diz ameliyatından kalan vidaları çıkartılırken, göbek bölgesinde oluşan fıtık da temizlenmiştir. Bu ameliyatın ardından yaklaşık 4 haftalık dinlenme sürecinde olacaktır. Kaptanımız İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.
Liglerin sona ermesinin ardından Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi programı da belli oldu. Millilerin programı şöyle oldu:
4-8 Haziran’da Çin (Pekin),
18-22 Haziran’da Türkiye (İstanbul),
9-13 Temmuz’da Hollanda (Apeldoorn)
İlkin Aydın’ın Milletler Ligi’ne yetişip yetişmeyeceği akıllarda soru işareti yaratırken, sarı-kırmızılı ekibin menajeri Neşve Büyükbayram konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Büyükbayram şunları kaydetti:
“İlkin’in ameliyat olma kararını sezonun sonuna doğru konuştuk ve İlkin’in de talep ettiği bir durumdu. Sezon biter bitmez milli takım ile de görüştük ve en doğru zamanın sezonun bitiminde olacağına karar verdik. Hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce olduğu diz ameliyatından kalan vidaları aldıracaktı. İki ameliyatı da tek operasyonla beraber geçirdi. İlkin ile iletişim halindeyiz, gayet iyi durumda. Yorucu bir sezon geçirdi, tatili hak etti. Daha sonra yavaş yavaş başlayıp Haziran ayının ortasında milli takıma dahil olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Milli takımla da sürekli iletişim halindeyiz. İlkin’i en hazır halinde milli takım formasıyla görmek istiyoruz.”
Büyükbayram’ın açıklamalarının ardından İlkin Aydın’ın 4-8 Haziran tarihlerinde Çin’de oynanacak Milletler Ligi maçlarında oynamayacağı kesinleşmiş oldu. İlkin’in 18-22 Haziran’da İstanbul’da oynanacak karşılaşmalarda da forma giymesi beklenmiyor.