Bilim İnsanları Kanıtladı: Alzheimer Riskini Ortadan Kaldırıyor

EGZERSİZ ÖNERİLERİ AÇIKLANDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 19-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin sağlıklı kalabilmeleri için şu egzersizleri öneriyor:

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz (tempolu yürüyüş veya bisiklet) ve haftada 2 gün kuvvet egzersizleri

veya

Haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz (koşu, tenis) ve haftada 2 gün kuvvet antrenmanı

Uzmanlar, uzun süreli oturma alışkanlığının kısa süreli hafif hareketlerle bölünmesi gerektiğini de hatırlatıyor.