Bilim İnsanları Kanıtladı: Alzheimer Riskini Ortadan Kaldırıyor
İspanya’da yürütülen yeni bir araştırma, orta yaşta düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasının Alzheimer hastalığı riskini düşürebileceğini ortaya koydu. Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve dört yıl süren çalışmada, 337 yetişkin incelendi. Haftada ortalama iki buçuk saat egzersiz yapan katılımcıların beyinlerinde, Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik proteinlerin daha az biriktiği tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada, özellikle 45-65 yaş aralığında fiziksel aktivite seviyesini artıran bireylerde, Alzheimer’ın temel belirtilerine yol açan amiloid ve tau proteinlerinin neden olduğu beyin plaklarının yayılma riskinin azaldığı belirlendi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Eider Arenaza-Urquijo, “Bulgularımız, orta yaşta fiziksel aktivite alışkanlıklarının Alzheimer’ı önlemede etkili bir halk sağlığı stratejisi olabileceğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.
UZMANLAR HAREKETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ
University College London’dan nöroepidemiyolog Dr. Sarah-Naomi James, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, egzersizin beyin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Dr. Sarah-Naomi James, “Bu çalışma, hareketsiz yaşam tarzının beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça gösteriyor” dedi.
Alzheimer Derneği Araştırma Başkanı Dr. Lucy Devendra ise, “Fiziksel aktivitenin doğrudan beyin değişikliklerine yol açtığını kesin olarak söyleyemesek de, ruh hali, uyku ve hareket kabiliyeti açısından yaşam kalitesine büyük katkı sağladığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.
YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ DE ETKİLİ
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir başka araştırma da Alzheimer vakalarının yaklaşık yüzde 50’sinin 14 yaşam tarzı faktörüyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu. Bu faktörler arasında işitme kaybının tedavisi, gürültüye maruz kalmanın azaltılması ve yüksek kolesterolün kontrol altına alınması da yer alıyor.
EGZERSİZ ÖNERİLERİ AÇIKLANDI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 19-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin sağlıklı kalabilmeleri için şu egzersizleri öneriyor:
Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz (tempolu yürüyüş veya bisiklet) ve haftada 2 gün kuvvet egzersizleri
veya
Haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz (koşu, tenis) ve haftada 2 gün kuvvet antrenmanı
Uzmanlar, uzun süreli oturma alışkanlığının kısa süreli hafif hareketlerle bölünmesi gerektiğini de hatırlatıyor.