Diyetisyenlerin Gizli Tarifi Ortaya Çıktı: Ayda 5 Kilogram Verilmesini Sağlıyor

Birçok insan yaz aylarının bitmesiyle birlikte diyeti bırakıyor olsa da, aslında en iyi kilo verme süreci için diyete sonbahar mevsiminde başlamak gerekir.



Son yıllarda dünyanın tamamında popüler hale gelen karabuğday ve kefir diyeti, çok sayıda beslenme uzmanının bir numaralı tercihi durumunda. Bu yolla insanların önemli bölümü aylık 5 kilogramın üzerinde zayıflamayı başmakta.



AYDA EN AZ 5 KİLOGRAM ZAYIFLATIYOR



Sağlığımız için oldukça faydalı olan karabuğday, sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayarak, sahip olduğu terapötik etki nedeniyle vücudun sağlığını iyileştirir.



Uzun süreli tokluğa neden olması ile diyetisyenlerin bir numaralı tercihi olan karabuğday, kefir ile birleştiğinde adeta bir şifa deposu haline geliyor. Besin değerleri nedeniyle bol miktarda enerji sağlayan bu karışım, metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayarak kilo verme sürecini tetikliyor.











