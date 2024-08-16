Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem

Çamaşır suyu, ev temizliğinde sıkça kullanılan bir üründür. Fayansları parlatmak için ise oldukça etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu yöntemle fayanslarınızı kolayca parlatabilir ve temizleyebilirsiniz.

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Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem - Resim: 1

Çamaşır suyu, ev temizliğinde sıkça kullanılan bir üründür. Hem dezenfekte edici özelliği hem de leke çıkarıcı etkisiyle birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak çoğu kişi çamaşır suyunu sadece çamaşır yıkamak için kullanırken, aslında fayansları parlatmak için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Karbonat ve Çamaşır Suyu

Bu uygulama için ise yarım kova ılık su içerisine birkaç damla çamaşır suyu ardından 3 kaşık karbonat eklenir. 1 tatlı kaşığı da temizlik sirkesinin eklenmesi gerekmektedir. Fayanslar bu karışıma batırılmış bir bez veyahut sünger ile ovalanarak sonrasında yarım saat kadar beklenir.

Bu işlemler sırasında uygulanan alanın havalandırılması gerekmektedir. Koyu renkli fayanslar söz konusu olduğunda bu karışımın uzun vadeli kullanımı ağarmaya neden olabilir. Bu sebeple bu karışım açık renkli fayanslar için daha idealdir.

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