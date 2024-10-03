Bütün Çamaşır Makinelerinde İşe Yarıyor! Bu 2 Tuşa Aynı Anda Basın ve Farkı Hemen Görün

Her teknolojik cihaz gibi, çamaşır makinelerinde de uzun süreli kullanım sonrasında performans düşüşü yaşanabilir. Bu durum, genellikle makinenin içinin kirlenmesi veya küf oluşmasıyla ilişkilendirilir. Ancak, doğru kullanım ve bakım ile çamaşır makineleri uzun yıllar sorunsuz çalışabilir. Üreticiler, makinedeki bu performans kaybını önlemek için birçok modelde kendi kendini temizleme modu geliştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi