Bu Üründe Yüzde 80 Ölümcül Parazit Tespit Edildi! Sakın Yemeyin

Bazı yiyecekler sağlıklı ve besleyici olabilir ancak bazıları ise sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebilir. Bu nedenle, tükettiklerimize dikkat etmek büyük önem taşıyor. Yetkililer tarafından 'sağlık tehdidi' olarak tanımlanan bu gıda, yalnızca bir ısırıkla ölümcül karaciğer kanserine yol açıyor. Uzmanlar 'Sessiz katil' olarak adlandırdıkları bu gıdayı sakın yemeyin diyerek uyardı.

YÜZDE 80'İNE ÖLÜMCÜL PARAZİT BULAŞIYOR

Karaciğer kanseri, tedavi edilmediğinde en düşük hayatta kalma oranlarından birine sahipken, uzmanlar bu gıdayı yiyenlerde parazit testleri yaparak, yüzde 80'inin bu ölümcül paraziti kaptığını tespit etti. Ultrason ve idrar test kitleri kullanarak yaptığı araştırmalarda, bu durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi