Bu Numaraları Hemen Engelleyin!

Son günlerde artan dolandırıcılık olayları için her zaman yeni yollar bulunuyor. Özellikle spam aramalar can sıkıcı ve pahalı olabiliyor fakat bu numaraları engellemek güvede kalmanıza fayda sağlayabilir. Peki, nasıl güvende kalabilirsiniz?

Kaynak: Haber Merkezi

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Bu Numaraları Hemen Engelleyin! - Resim: 1

Son günlerde dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmek için farklı farklı dolandırıcılık hileleri bulmaya devam ediyor. Bu dolandırıcılık olaylarına bir uyarı da Almanya’dan geldi. Son aylarda, can sıkıcı ve tehlikeli spam aramalarının çoğunluğu Hollanda'dan gelmesine rağmen, suç teşkil eden aramaların sayısı giderek artan Alman telefon numaraları tarafından yapılıyor. Bu durum, "Clever Dialer" şirketinin verilerine dayanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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