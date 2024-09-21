Boş Zamanını Bu Şekilde Değerlendirdi! Bunu Ekerek Köşeyi Döndü, Sürekli Verim Alıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç emekli olduktan sonra tarım ve bahçe işlerine yöneldi. Emekliliğin ardından yeni bir hobi olarak başladığı bu işe dört mevsim boyunca ürün hasadı yapıyor ve bütçesine katkı sağlıyor.

KAZANÇ SAĞLIYOR

Meyve fidanları yetiştiren Yunus Göç, fidanları kendi elleriyle ekip büyütürken saksılarda meyve ağaçları yetiştirmenin mümkün olduğunu da vurguladı. Göç, bu yöntemle her mevsim ağaç sikmenin mümkün olduğunu açılarken her mevsim meyve alınabileceğini de belirtti. Göç, bu yöntemle hem bahçesini çeşitlendirirken hem de ürünlerini pazara sunarak para kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi