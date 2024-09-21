Boş Zamanını Bu Şekilde Değerlendirdi! Bunu Ekerek Köşeyi Döndü, Sürekli Verim Alıyor
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, hobi olarak başladığı saksı meyveciliğinde kısa sürede büyük bir başarı elde etti. İlk başlarda sadece kendi bahçesi için meyve yetiştirirken, Türkiye’nin dört bir yanına satmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç emekli olduktan sonra tarım ve bahçe işlerine yöneldi. Emekliliğin ardından yeni bir hobi olarak başladığı bu işe dört mevsim boyunca ürün hasadı yapıyor ve bütçesine katkı sağlıyor.
KAZANÇ SAĞLIYOR
Meyve fidanları yetiştiren Yunus Göç, fidanları kendi elleriyle ekip büyütürken saksılarda meyve ağaçları yetiştirmenin mümkün olduğunu da vurguladı. Göç, bu yöntemle her mevsim ağaç sikmenin mümkün olduğunu açılarken her mevsim meyve alınabileceğini de belirtti. Göç, bu yöntemle hem bahçesini çeşitlendirirken hem de ürünlerini pazara sunarak para kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi