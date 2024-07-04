Ayak nasırını 1 günde yok ediyor: Limon suyuyla karıştırıp sürün. Ayak nasırına doğal çözüm bulundu

Ayak nasırları; cildin sürekli sürtünme, baskı veya tahrişe maruz kalması sonucu oluşur. Genellikle dar veya sıkı ayakkabılar, yüksek topuklar veya ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar giymek nasır oluşumuna neden olabilir.

Yanlış yürüme biçimi veya uzun süre ayakta durmak da nasır riskini artırır. Nasırlar, cildin kendini koruma mekanizması olarak kalınlaşıp sertleşmesiyle ortaya çıkar.

Ayak nasırı özellikle ayak parmakları, topuk ve taban bölgelerinde yaygındır. Ayak nasırını tedavi etmek için en etkili yöntemlerden biri, doğal yöntemlerdir.

İşte ayak nasırını bitiren doğal çözüm...