Ayağınızdaki Çorap İzi Hangi Hastalığı Taşıdığınızı Ortaya Çıkarıyor

Ayak bileklerinde meydana gelen çorap izi gibi şişlikler de hipertansiyonun en belirgin belirtilerinden biri olacağı ortaya çıktı. Yüksek tansiyonun nelere yol açtığına birlikte bakalım.

Şiddetli baş ağrısının yüksek tansiyonun en önemli belirtilerinden biri olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Özellikle başın ense kısmından başlayan ağrı tansiyonun yükseldiğinin göstergesidir.

Kaynak: Haber Merkezi