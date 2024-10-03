Ayağınızdaki Çorap İzi Hangi Hastalığı Taşıdığınızı Ortaya Çıkarıyor

Tansiyon hastalığı özellikle hipertansiyon, çağımızın en büyük sorunlarında. Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi zaman zaman ise burun kanamasıyla kendini belli eden bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ayağınızdaki Çorap İzi Hangi Hastalığı Taşıdığınızı Ortaya Çıkarıyor - Resim: 1

Ayak bileklerinde meydana gelen çorap izi gibi şişlikler de hipertansiyonun en belirgin belirtilerinden biri olacağı ortaya çıktı. Yüksek tansiyonun nelere yol açtığına birlikte bakalım.

Şiddetli baş ağrısının yüksek tansiyonun en önemli belirtilerinden biri olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Özellikle başın ense kısmından başlayan ağrı tansiyonun yükseldiğinin göstergesidir.

Kaynak: Haber Merkezi

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